2019-01-14T12:56:34+03:00
Происшествия

В Сочи сожитель во время ссоры украл у женщины телефон

Он сдал его в ломбард
Александра ПОДУШКО
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В Сочи сожитель во время ссоры украл у женщины телефонВ Сочи сожитель во время ссоры украл у женщины телефонФото: Архив "КП"
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В дежурную часть отдела полиции Хостинского района Сочи обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у нее произошел конфликт с сожителем, после чего мужчина забрал у нее мобильный телефон и скрылся. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Полицейские опросили заявительницу, и составили ориентировку на розыск мужчины. По горячим следам, на одной из улиц города через несколько часов, правоохранители задержали мужчину.

38-летний местный житель не предоставил полицейским и попытался скрыться. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что сдал телефон в ломбард.

В отношении подозреваемого составлен административный материал по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Ему назначено наказание в виде административного ареста на 7 суток.

- Так же на подозреваемого завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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