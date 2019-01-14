2019-01-14T13:24:04+03:00
Происшествия

В Сочи после обрушения подпорной стены введен режим ЧС

Жильцам близлежащих домов рекомендовали переселиться на время
Евгения ОСТРАЯ
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Оползень повредил теплотрассу. Фото: Михаил ДзиковскийОползень повредил теплотрассу. Фото: Михаил Дзиковский
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В Лазаревском районе, где вчера, 13 января, из-за сильных дождей рухнула подпорная стена, введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Она защищала жителей от оползней.

- Стена состояла из фундаментных блоков на придомовой территории по адресу переулок Павлова, 8А. Разрушившись, она повредила теплотрассу, в трех домах по улице Коммунаров временно нет отопления, - оперативно сообщала пресс-служба администрации города. Оползень повредил трубу диаметром 5 сантиметров.

Напомним, власти Сочи предложили жителям домов, кого коснулись последствия разрушения стены, переселиться.

- Идет подомовой обход, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи. - Пока жильцам домов по улице Коммунальников, 11 и 13 вручается уведомления под роспись о необходимости переселения из данных домов до получения заключения специалиста о возможности дальнейшего проживания в этих домах.

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