В Сочи после обрушения подпорной стены введен режим ЧС

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-14T13:24:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лазаревском районе, где вчера, 13 января, из-за сильных дождей рухнула подпорная стена, введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Она защищала жителей от оползней.

- Стена состояла из фундаментных блоков на придомовой территории по адресу переулок Павлова, 8А. Разрушившись, она повредила теплотрассу, в трех домах по улице Коммунаров временно нет отопления, - оперативно сообщала пресс-служба администрации города. Оползень повредил трубу диаметром 5 сантиметров.

Напомним, власти Сочи предложили жителям домов, кого коснулись последствия разрушения стены, переселиться.

- Идет подомовой обход, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи. - Пока жильцам домов по улице Коммунальников, 11 и 13 вручается уведомления под роспись о необходимости переселения из данных домов до получения заключения специалиста о возможности дальнейшего проживания в этих домах.