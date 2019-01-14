2019-01-14T18:17:32+03:00
Общество

В Сочи ввели локальный режим ЧС

Это связано с обрушением противооползневой стены
Максим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/tipichkrdФото: instagram.com/tipichkrd
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Власти Сочи ввели локальный режим ЧС из-за обрушения противооползневой стены, расположенной вблизи жилых домов в Лазаревском районе.

- Возле обрушившейся стены дежурят спасатели, полицейские и казаки. Жильцам домов №11 и № 13 вручили уведомления о переселении,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

В данный момент на месте происшествия работает специальная комиссия, которая определяет прочность почвы и состояние домов.

Напомним, из-за обрушения подпорной стены в Сочи были эвакуированы 57 человек, проживающих в двух пятиэтажных домах, расположенный поблизости от противооползневой стены.

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