В Сочи ввели локальный режим ЧС

СЕГОДНЯ 13:34 2019-01-14T18:17:32+03:00

Это связано с обрушением противооползневой стены

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Власти Сочи ввели локальный режим ЧС из-за обрушения противооползневой стены, расположенной вблизи жилых домов в Лазаревском районе.

- Возле обрушившейся стены дежурят спасатели, полицейские и казаки. Жильцам домов №11 и № 13 вручили уведомления о переселении,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

В данный момент на месте происшествия работает специальная комиссия, которая определяет прочность почвы и состояние домов.

Напомним, из-за обрушения подпорной стены в Сочи были эвакуированы 57 человек, проживающих в двух пятиэтажных домах, расположенный поблизости от противооползневой стены.