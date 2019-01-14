В Сочи женщина легла на проезжую часть и перекрыла дорогу
Инцидент произошел на одной из центральных улиц в Сочи сегодня, 14 января. В разгар рабочего дня женщина лет сорока легла на проезжую часть, преградив тем самым дорогу автомобилям. Надо сказать, что водители в час пик демонстрировали предельную деликатность, позволив женщине завершить свой акт протеста.
Женщина в Сочи лежит на дороге. Видимо, протестует.
Кстати, против чего дама протестовала выяснить не удалось. И жители курорта предположили, что так она выразила свое несогласие с началом рабочей недели.
- Мы бы тоже присоединились, - обсуждают в соцсетях пользователи. - Но на улице дождь, мокро...
Правоохранители данный инцидент пока никак не прокомментировали.
Напомним, ранее сайт "КП" - Кубань" сообщал, что в Горячем Ключе на Аллее тысячи сосен Mazda сбила молодую маму. Женщина возвращалась с работы вместе со своим мужем, когда на них нахала иномарка. Она погибла на месте, ее муж - в реанимации.