2019-01-14T13:43:51+03:00
Происшествия

В Сочи женщина легла на проезжую часть и перекрыла дорогу

На удивление водители этот демарш стерпели
Ева Мур@kp_kuban
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Инцидент произошел на одной из центральных улиц в Сочи сегодня, 14 января. В разгар рабочего дня женщина лет сорока легла на проезжую часть, преградив тем самым дорогу автомобилям. Надо сказать, что водители в час пик демонстрировали предельную деликатность, позволив женщине завершить свой акт протеста.

Женщина в Сочи лежит на дороге. Видимо, протестует.

Кстати, против чего дама протестовала выяснить не удалось. И жители курорта предположили, что так она выразила свое несогласие с началом рабочей недели.

- Мы бы тоже присоединились, - обсуждают в соцсетях пользователи. - Но на улице дождь, мокро...

Правоохранители данный инцидент пока никак не прокомментировали.

Напомним, ранее сайт "КП" - Кубань" сообщал, что в Горячем Ключе на Аллее тысячи сосен Mazda сбила молодую маму. Женщина возвращалась с работы вместе со своим мужем, когда на них нахала иномарка. Она погибла на месте, ее муж - в реанимации.

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