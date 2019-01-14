2019-01-14T14:13:09+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудят адвоката

Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников полиции
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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В Краснодаре в суд отправлено дело в отношении адвоката. Как установили следователи, в сентябре 2018 года на своей странице в соцсети 41-летний мужчина разместил призыв выйти на несанкционированный митинг. По данному факту против адвоката было возбуждено уголовное дело. 9 сентября мужчину на улице заметили двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска. Они подошли к мужчине, представились и предъявили служебные удостоверения, а затем попросили его проследовать в отделение полиции.

- Мужчина сел в служебный автомобиль, а по пути следования применил по отношению к сотрудникам полиции насилие, укуси одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в лицо другому,- сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

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