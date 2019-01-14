2019-01-14T14:40:01+03:00
Спорт

Футбольная «Кубань» распродаст имущество, чтобы расплатиться по долгам

Об этом сообщил кризисный управляющий клуба
Максим ОСОКИН
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фото: архив КПфото: архив КП
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Кризисный управляющий ФК «Кубань» Евгений Слушкин заявил, что для погашения долгов будет реализовано имущество клуба. По его словам, в данный момент финансовые претензии к команде имеют более 50 кредиторов. Общая сумма долга команды превышает 1 млрд рублей.

- Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества на торги, оценка имущества еще не проведена, - заявил Евгений Слушкин.

Сейчас в судах продолжаются слушания нескольких десятков апелляционных жалоб. Как ранее писал сайт .kuban.kp.ru, с требованием выплатить задолженность по зарплате к клубу выступил бывший голкипер команды Евгений Помазан. Долг клуба перед игроком превышает 3 млн рублей.

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