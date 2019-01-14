2019-01-14T14:51:32+03:00
Общество

В Туапсинском районе восстановили водопровод, поврежденный во время наводнения

Стихия разрушила коммуникации в октябре прошлого года
Ева Мур@kp_kuban
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ФОТО: УМЧС Краснодарского краяФОТО: УМЧС Краснодарского края
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В Туапсинском районе восстановили водопровод, поврежденный во время наводнения. Теперь коммуникации будут поставлять воду для жителей села Садового и станции Чинары в Шаумянском поселении.

Напомним, ЧП случилось 24 октября прошлого года. Сильные ливни в Краснодарском крае спровоцировали подъем уровня воды в горных реках. В итоге воздушная линия трубопровода была полностью уничтожена. Для жителей затопленных районов оперативно наладили временную схему водоснабжения. В течение нескольких дней дефицит питьевой воды был снят. Но необходимо было вновь восстанавливать водопровод на постоянной основе. И работы продолжились.

В итоге трубу длиною 60 м заменили на новую пластиковую и подняли ее на более безопасный уровень.

Пока труба пластиковая, но власти района обещают заменить ее на металлическую в марте этого года. Водой пользуются 300 жителей поселения.

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