Краснодарские студенты получили награды международного фестиваля

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-14T15:15:18+03:00

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Студенты краснодарского института культуры приняли участие в международном фестивале «Китеж Градъ», который проводится омским региональным отделением общественной организации «Союз дизайнеров России». Их соперниками стали молодые люди со всей России, а также представители Китая, Ирана, Монголии и Казахстана.

- В этом году девизом фестиваля стал слоган «Комфортная среда. Диалог с водой», - рассказали «Комсомольской правде» -Кубань» в пресс-службе краевого министерства культуры.

Дипломом I степени в категории «Профессионал/преподаватель» была награждена старший преподаватель кафедры дизайна Анастасия Чалая. Также дипломы получили четыре студента Краснодарского института культуры.