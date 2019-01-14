2019-01-14T15:33:20+03:00
Общество

В Сочи обсудят вопросы развития кинопроизводства

Инвесторов будут искать в рамках Российского инвестиционного форума
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Сочи 14-15 февраля пройдет ежегодный Российский инвестиционный форум. В его рамках, в частности, обсудят вопросы развития кинопроизводства. Дискуссия пройдет во время стратегической сессии «Инвестиции в кинопроизводство: бизнес-модели», которая будте организована на стенде Краснодарского края.

- Те проекты, которые заинтересуют инвесторов, будут сниматься на территории Кубани. Это не только поможет привлечь средства в региональный бюджет, но и поспособствует созданию новых рабочих мест и развитию внутреннего туризма, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства культуры.

Мероприятие проведут для инвесторов, которые заинтересуются финансированием съемок полнометражного кино.

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