2019-01-14T15:44:09+03:00
Общество

На ремонт кубанских дорог в 2019 году потратят свыше 30 млрд рублей

Строительство и ремонт транспортных артерий является приоритетным направлением для властей региона
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В 2019 году на ремонт дорожной сети Кубани направят свыше 31 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По словам главы Кубани, ремонт дорог должен быть максимально качественным и открытым.

- На средства, заложенные в региональный дорожный фонд, планируется отремонтировать свыше 600 километров дорог, - заявил вице-губернатор Анатолий Вороновский.

В нынешнем году будет продолжена реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках проведут ремонт дорог в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях. За 6 лет, на которые рассчитан проект, в него вложат более 25 млрд рублей.

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