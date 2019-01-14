2019-01-14T15:57:28+03:00
Общество

В Сочи обсудили вопрос строительства новых школ

К 1-му сентября в городе-курорте откроют две пристройки к общеобразовательным учреждениям
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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Глава Сочи Анатолий Пахомов обсудил вопрос возведения новых школ и пристроек к уже функционирующим учреждениям образования со своим заместителем, курирующим вопросы строительства Павлом Тереховым. По словам градоначальника, к 1-му сентября планируется завершить возведение пристроек к школам №15 и №82.

- Каждая пристройка рассчитана на 400 учебных мест. Работы по их возведению уже завершены, в ближайшее время строители приступят к внутренней отделке помещений, - доложил мэру курорта Павел Терехов.

В данный момент ведется госэкспертиза проекта школы с детским садом и бассейном в Имеритинской низменности. Работы по возведению объекта должны начаться уже к лету. Стоимость проекта оценивается почти в 1,5 млрд рублей. Новая школа должна начать работу в 2020 году.

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