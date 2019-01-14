Минсельхоз Кубани: Повышение цен на куриное яйцо носит сезонный характер

СЕГОДНЯ 18:06 2019-01-14T18:06:22+03:00

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Январские праздники закончились, а цены на некоторые продукты в магазинах не падают. В частности, подорожали куриные яйца. Так, например, две недели назад десяток яиц в магазинах кубанской столицы можно было приобрести за 72 рубля, теперь же – за 77. Но это цифры усредненные. Краснодарка Ирина Погорелова в одном из магазинов торговой сети увидела на витрине яйца за 87 рублей без десяти копеек. И это якобы цена со скидкой.

В торговых сетях пеняют на поставщика, а производители уверяют, что повышение цен – сезонное.

- Ежегодно птицеводческие предприятия Краснодарского края производят свыше 1,7 миллиарда штук яиц, - сообщают «КП» - Кубань» в краевом минсельхозе. - Повышение цен на яйцо носит исключительно сезонный характер.

Потом начнется «период затишья» в торговле. Следующий подъем цен ждем к Пасхе.

К слову, подорожание яиц произошло по всей России. Например, в Курске яйца подорожали с 55 до 70 рублей, в Волгограде – с 62 до 90 рублей, в Оренбургской области цена десятка подскочила с 46 рублей до 87. В среднем цены поднялись на 15%, так что Краснодар отделался малой кровью. Более того, в магазинах в ближайшее время цены могут упасть.

- После праздников стоимость на продукты должна опуститься, почему это не произошло сейчас, выясняем. В ближайшие недели эта проблема решится, ценники будут заменены, - уверяют в одном из супермаркетов города.