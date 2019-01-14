СЕГОДНЯ 17:07 2019-01-14T17:07:37+03:00

Их стоимость оценили в 70 тысяч рублей

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В Краснодаре домработница украла золотые серьги с бриллиантами. Ущерб хозяйке серег оценили в 70 тысяч рублей.

Инцидент произошел в доме на улице Симиренко. С заявлением о пропаже драгоценностей обратилась его хозяйка. Она рассказала правоохранителям, что наняла домработницу по объявлению в интернете. А после того, как та закончила свою работу по хозяйству и ушла, женщина обнаружила пропажу.

- Это были золотые сережки с бриллиантами, - поясняли "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Найти домработницу не составило труда. 28-летняя девушка призналась в краже, сказав, что оставила их себе в качестве украшения. После этого ее задержали, а серьги вернули владелице.

Теперь домработницу ждет уголовное разбирательство и, вероятнее всего, суд. Максимальное наказание за преступление по данной статье - пять лет тюремного заключения.