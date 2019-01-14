На Анапских пляжах будет доступен Wi-Fi
Глава курорта поставил задачи по благоустройству города
Фото: blog.protur-hotels.com
Изменить размер текста:
Вопросы благоустройства и подготовки к летнему сезону обсудили на совещании под председательством главы города Юрия Полякова. Мэр поставил задачу обеспечить все пляжи средствами видеонаблюдения и точками доступа в Интернет.
- К лету необходимо установить новые автобусные остановки, а также украсить город с помощью малых архитектурных форм, - цитирует градоначальника пресс-служба администрации курорта.
Также глава Анапы поручил оборудовать пляжи современными туалетами. Уже составлена схема размещения более 20 санузлов, которые должен оборудовать МУП «Водоканал».