2019-01-14T17:08:31+03:00
Общество

На Анапских пляжах будет доступен Wi-Fi

Глава курорта поставил задачи по благоустройству города
Максим ОСОКИН
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Фото: blog.protur-hotels.comФото: blog.protur-hotels.com
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Вопросы благоустройства и подготовки к летнему сезону обсудили на совещании под председательством главы города Юрия Полякова. Мэр поставил задачу обеспечить все пляжи средствами видеонаблюдения и точками доступа в Интернет.

- К лету необходимо установить новые автобусные остановки, а также украсить город с помощью малых архитектурных форм, - цитирует градоначальника пресс-служба администрации курорта.

Также глава Анапы поручил оборудовать пляжи современными туалетами. Уже составлена схема размещения более 20 санузлов, которые должен оборудовать МУП «Водоканал».

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