«Краснодар Водоканал» реконструировал важный объект водоснабжения

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-14T17:50:47+03:00

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В рамках мероприятий по автоматизации городских объектов водоснабжения специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершили работы по замене оборудования на водопроводно-насосной станции (ВНС) на ул. Думенко, обеспечивающей водоснабжение жителей всего Юбилейного микрорайона г. Краснодара.

С целью создания надежной и эффективной системы водоснабжения, на ВНС была выполнена замена двух насосных агрегатов производительностью 600 кубометров воды/час, заменены 5 единиц запорной арматуры диаметром 300 и 400 мм, подводящие трубопроводы диаметром 300 мм протяженностью около 8 метров, а также установлены пуско-частотные регуляторы нового поколения, позволяющие обеспечить бесперебойное функционирование данного оборудования.

- При реализации данных мероприятий использовались такие критерии, как обеспечение высокой технологичности и автоматизации процессов, а также надежности при бесперебойной подаче воды нашим потребителям, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Герасим Родин. – На сегодняшний день специалисты производят завершающие пуско-наладочные работы и настройку системы управления агрегатами.