На Кубани переоснастят детские поликлиники

СЕГОДНЯ 17:27 2019-01-14T18:36:34+03:00

В бюджете на эти цели заложено почти 380 млн рублей

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Власти Кубани обсудили вопросы развития регионального здравоохранения. Jсобое внимание уделять поддержке детских медучреждений. В 2019 году, в частности, запланировано начало строительства нового корпуса детской краевой клинической больницы. Проект оценивается более чем в 5 млрд рублей, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

На базе нового медучреждения будут проводиться высокотехнологичные операции, которые ранее делали только в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам чиновницы, в этом году в регионе продолжится реализация программы по ремонту и переоснащению оборудованием детских поликлиник. На покупку необходимого оборудования в бюджете заложены средства в размере 379 млн рублей.