2019-01-14T18:35:24+03:00
Общество

В этом году на Кубани построят десять школ

Три общеобразовательных учреждения возведут в Краснодаре
Максим ОСОКИН
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фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяфото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В этом году в Краснодарском крае необходимо построить десять школ. Как сообщили «комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе краевой администрации, самые большие общеобразовательные учреждения возведут в Краснодаре.

- Две школы на 1,5 тысячи мест появятся в районе улиц Восточно-Кругликовская и Московская. Еще одно образовательное учреждение возведут на улице Изобильной, - заявила вице-губернатор Анна Минькова.

Также в 2019 году в столице Кубани начнется строительство школы-интерната для одаренных детей. Она будет рассчитана на 1100 мест и включит в себя физкультурно-оздоровительный комплекс и общежитие.

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