Христофор Константиниди получил должность в Управлении делами президента

СЕГОДНЯ 18:19 2019-01-14T18:19:53+03:00

Экс-глава Кубанского министерства курортов и туризма будет отвечать за работу оздоровительных комплексов и гостиниц Москвы и регионов России

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Христофор Константиниди стал заместителем начальника Главного управления в Управлении делами президента РФ. На своем посту он будет курировать работу оздоровительных комплексов и гостиниц Москвы и регионов России.

- За тот период, в течении которого Христофор Константиниди возглавлял министерство, поток туристов, приезжающих на Кубань вырос более чем на 1 млн человек, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Христофор Константиниди возглавлял группу, создавшую такие программы, как «Южная здравница» и «Отдых с видом на горы». Они стали тем стимулом, который помог повысить заполняемость гостиниц и развитие туротрасли в межсезонье.