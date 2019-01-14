В Краевом центре развития единоборств в Динской откроют бассейн

СЕГОДНЯ 18:45 2019-01-14T18:45:54+03:00

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В станице Динская работает Краевой центр развития единоборств. Сегодня кубанские власти обсудили его развитие. Центр начал функционировать в 2018 году. Здесь проходят подготовку к соревнованиям самого высокого уровня. Дзюдо и рукопашным боем в центре занимаются почти 400 спортсменов от 7-ми до 25-ти лет.

- В 2019 году запланировано строительство крытого спортивного центра, а в 2020 реабилитационного центра с бассейном и общежития для спортсменов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

В перспективе центр развития единоборств должен стать комплексом, объединяющим 12 залов, где спортсмены будут заниматься боксом, самбо, кикбоксингом, вольной борьбой и смешанными единоборствами.