Кубанские керлингистки победили в международном турнире

СЕГОДНЯ 19:03 2019-01-14T19:03:18+03:00

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Кубанские спортсменки стали золотыми призерами международного турнира по керлингу, который проходил в Швейцарии. Наши спортсменки соревновались более чем с 20-ю командами из Швейцарии, Китая, Шотландии, Германии, Кореи, Японии, Чехии и Литвы.

- Спортсменки, представляющие Краснодарский край входили в состав обеих российских команд. Среди победительниц – воспитанницы краевого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, – сообщили «Комсомольской правде» -Кубань» в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Наиболее успешно выступили Юлия Гузиева и Юлия Портунова. Они стали победителями турнира под руководством капитана команды Анны Сидоровой.