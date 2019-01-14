2019-01-14T19:03:18+03:00
Спорт

Кубанские керлингистки победили в международном турнире

Соревнования WCT International Bernese Ladies Cup 2019 завершились в Швейцарии
Максим ОСОКИН
Поделиться:
фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяфото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Кубанские спортсменки стали золотыми призерами международного турнира по керлингу, который проходил в Швейцарии. Наши спортсменки соревновались более чем с 20-ю командами из Швейцарии, Китая, Шотландии, Германии, Кореи, Японии, Чехии и Литвы.

- Спортсменки, представляющие Краснодарский край входили в состав обеих российских команд. Среди победительниц – воспитанницы краевого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, – сообщили «Комсомольской правде» -Кубань» в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Наиболее успешно выступили Юлия Гузиева и Юлия Портунова. Они стали победителями турнира под руководством капитана команды Анны Сидоровой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24