В Горячем Ключе задержали 30-летнего виновника смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 19:29 2019-01-14T19:29:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Горячего Ключа задержали 30-летнего мужчину, который находился за рулем Mazda 6. Напомним, резонансное ДТП случилось в ночь на 13 января. Водитель иномарки ехал в сторону санатория по улице Ленина, несмотря на то, что висел знак «Движение запрещено». В какой-то момент Mazda сбила двух пешеходов.

В результате происшествия 28-летняя Кето Н. скончалась на месте. Ее 29-летний супруг Анатолий сейчас находится в больнице.

Как стало известно «КП» - Кубань», за руль иномарки мужчина сел пьяным - это показало медосвидетельствование.

- Водитель задержан в административном порядке по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщает «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Если мужчину признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.