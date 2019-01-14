На Кубани стартовал первый в этом году курс реабилитации для детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 19:44 2019-01-14T19:44:59+03:00

В специализированные учреждения заехали порядка 250 детей со всего края

Изменить размер текста: A A

На Кубани продолжается реализация программы реабилитации детей-инвалидов. Сегодня в специализированные учреждения заехали почти 250 детей из всех муниципалитетов края. В медицинских центрах оказывают помощь ребятам с такими заболеваниями, как ДЦП, аутизм и многими другими.

– Занятия с детьми будут проводить социальные педагоги, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, педагоги дополнительного образования, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства труда и социального развития.

Реабилитационные мероприятия включают в себя массаж, физиотерапию и бальнеолечение, занятия по лечебной физической культуре. Также дети занимаются в кружках изобразительного искусства, участвуют в проводимых конкурсах и викторинах.