В Краснодаре подтопило ряд улиц

СЕГОДНЯ 20:02 2019-01-14T20:02:40+03:00

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В столице Кубани коммунальные службы борются с последствиями дождя. На улицы города вышло 10 спецмашин, которые откачивают воду с подтопленных улиц.

- В течении дня сообщения о подтоплении поступали в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу. Все заявки переданы в работу, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Спецтехника продолжит работу после 21:00. После этого времени количество транспорта на дорогах краевой столицы значительно уменьшается. В случае необходимости, количество специальной техники, ликвидирующей подтопления, могут увеличить.