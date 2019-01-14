В Краснодаре подтопило ряд улиц
В городе работает водооткачивающая техника
фото: пресс-служба администрации Краснодара
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В столице Кубани коммунальные службы борются с последствиями дождя. На улицы города вышло 10 спецмашин, которые откачивают воду с подтопленных улиц.
- В течении дня сообщения о подтоплении поступали в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу. Все заявки переданы в работу, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Спецтехника продолжит работу после 21:00. После этого времени количество транспорта на дорогах краевой столицы значительно уменьшается. В случае необходимости, количество специальной техники, ликвидирующей подтопления, могут увеличить.