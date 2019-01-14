В Краснодаре мужчина погиб под трамваем
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ЧП
Фото t.me/krd_tipich_ru
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В Краснодаре под колесами трамвая погиб мужчина. Инцидент произошел на пересечении улиц Шевченко и Ставропольской.
По словам очевидцев, мужчина был пьян. Он упал на рельсы прямо перед вторым вагоном. Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция. Движение трамваев в сторону улиц Воронежской и Стасова приостановлено.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.