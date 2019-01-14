В Краснодаре мужчина погиб под трамваем

СЕГОДНЯ 20:16 2019-01-14T20:16:26+03:00

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В Краснодаре под колесами трамвая погиб мужчина. Инцидент произошел на пересечении улиц Шевченко и Ставропольской.

По словам очевидцев, мужчина был пьян. Он упал на рельсы прямо перед вторым вагоном. Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция. Движение трамваев в сторону улиц Воронежской и Стасова приостановлено.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.