Подземный переход подтопило в Краснодаре

СЕГОДНЯ 07:19 2019-01-15T07:27:05+03:00

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В Краснодаре вчера, 14 января, из-за обильных осадков оказались подтопленными многие улицы. Но местных жителей удивила вода в подземном переходе, который расположен в Карасунском округе.

На перекрестке улиц Селезнева и Стасова краснодарцы, спустившиеся под землю, вынуждены были шагать по подтопленному участку, хоть вода поднялась и не очень высоко, некоторые от такой затеи решительно отказывались.

Напомним, что вечером, 14 января на улицы города для откачки воды были привлечены 10 единиц спецтехники. Всего же в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило около 20 заявок.

Планировалось, что ее работа продолжится и после 21:00, когда на дорогах уменьшится количество машин и уже не будет пробок.