Спортивный комплекс «Победа» открылся в Новороссийске

СЕГОДНЯ 07:37 2019-01-15T07:37:16+03:00

Изменить размер текста: A A

14 января глава города-героя Игорь Дьяченко принял участие в открытии спорткомплекса «Победа». На мероприятии присутствовали ученики школы №22 и их родители.

- Здание построили по краевой программе при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Площадь спортзала - 442 квадратных метра. Он соответствует всем современным требованиям, в нем имеются душевые и созданы все необходимые условия для занятий физкультурой для детей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Спорткомплекс «Победа» объединяет лукодром и теннисные корты.

- Хочу сегодня сказать спасибо всем, кто нам помогал в этой работе, прежде всего строителям. Это благодаря вашим усилиям нам удалось в столь короткие сроки возвести этот объект, - цитирует мэра пресс-служба администрации Новороссийска.