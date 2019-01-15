СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-15T08:04:58+03:00

На Кубани в 2018 году осудили 40 недобросовестных застройщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

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- В минувшем, 2018-м году, в Краснодарском крае за преступления в сфере строительства жилья осудили более 40 недобросовестных застройщиков. Реальный срок лишения свободы получил 31 фигурант, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

В Сочи пересмотрели дело о хищении средств дольщиков на сумму свыше 319 миллионов рублей. Ранее суд вынес условную меру наказания. Теперь виновные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В конце декабря 2018 года в суд было направлено уголовное дело в отношении двух руководителей строительной компании. Они возводили в кубанской столице комплексы «Мир» и «Луч». Сумма ущерба составила около 800 миллионов рублей.

В крае в реестре проблемных домов числятся 437 жилых комплексов, из которых строительство 270 проводилось без разрешительной документации, 167 - в рамках долевого строительства.