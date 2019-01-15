В Краснодаре расскажут о Крещении

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-15T08:23:18+03:00

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В историческом мультимедийном парке «Россия – моя история» расскажут о празднике Богоявления.

В актовом зале 20 января в 13:30 состоится беседа с настоятелем храма Рождества Христова протоиереем Александром Игнатовым. Тема лекции: смысл Крещения в жизни современного человека. Всем пришедшим батюшка расскажет подробнее о празднике Богоявления, о значении Крещения для Руси. Вход на лекцию свободный.

Накануне, 19 января, в 13:00 в историческом парке «Россия – моя история» в лектории комплекса расскажут об истории и традициях Крещения. Лекцию проведет аспирант КГИК (Краснодарский государственный институт культуры), специалист исторического парка Сергей Кувайцев. Гости услышат подробную информацию об истории и традициях Таинства Крещения, его смысле.

Исторический парка «Россия – моя история» находится на улице Конгрессной, 2, въезд на территорию парка со стороны Западного обхода.