Флаг мирового чемпионата Worldskills доставили на Кубань

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-15T09:27:40+03:00

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В Краснодарский край доставили флаг мирового чемпионата Worldskills. Его принял в аэропорту Анапы один из победителей национального чемпионата «Молодые профессионалы» прошлого года – краснодарский студент Александр Куропятник.

- В мае в России пройдут соревнования по профессиональному мастерству. Перед ними организовали Эстафету флага чемпионата. Он побывает в двух городах Кубани - Новороссийске и Анапе. Свое путешествие флаг завершит на церемонии открытия 45-го мирового этапа чемпионата в Казани, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, российский этап эстафеты флага WorldSkills стартовал в августе прошлого года на Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске. Он проходит через субъекты РФ, которые являются лидерами движения WorldSkills Russia.