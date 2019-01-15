В Сочи в трех домах восстановили водоснабжение, нарушенное из-за обрушения подпорной стены

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-15T09:30:24+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе сочинского «Водоканала»

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В городе-курорте в домах по улице Коммунальников устранили аварию на сетях водоснабжения. Сход оползня шириной около 100 метров повредил подпорную стену и теплотрассу. Именно это стало причиной аварии на сетях водоснабжения. ЧП произошло 13 января из-за обильных дождей, которые шли в Сочи.

- 15 января водоснабжение трех домов по улице Коммунальников полностью восстановлено в 05:50, - уточнили в пресс-службе сочинского «Водоканала».

Были разрушены канализационные коллекторы от многоквартирных домов 11, 12 и 13. Там пришлось отключить воду на время ремонта.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Кубань», днем 13 января в Сочи обрушилось противооползневое сооружение во дворе общежития и повредило теплотрассу. Из-за этого в трех домах нарушено теплоснабжение.