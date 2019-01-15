2019-01-15T09:35:10+03:00
Происшествия

В Славянском районе парень украл у родственницы 10 тысяч рублей

За это он может провести в тюрьме 5 лет
Александра ПОДУШКО
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В Славянском районе парень украл у родственницы 10 тысяч рублейВ Славянском районе парень украл у родственницы 10 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Следователи Славянского района завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего молодого человека по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

80-летняя пенсионерка обратилась в дежурную часть отдела полиции. Она рассказала полицейским, что из ее дома пропало более 10 тысяч рублей.

Правоохранители выехали на место происшествия, осмотрели дом и не обнаружили следов взлома. Они опросили заявительницу и выяснили, кто чаще всего приходит к ней в гости. По подозрению в совершении кражи задержали 23-летнего родственника пожилой женщины. Он находился дома у знакомого.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Парень может провести в тюрьме 5 лет, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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