В Геленджике из гардеробной комнаты спасатели вызволили 3-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-15T15:41:41+03:00

Ребенок очень сильно испугался, но во время спасательной операции успокоился, листал книгу и ждал, когда его освободят

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На Кубани трехлетняя девочка случайно закрылась в гардеробной комнате, понадобилась помощь спасателей.

Этот инцидент произошел вечером 14 января в Геленджике. Маленькая девочка зашла в гардеробную комнату и захлопнула за собой дверь. Магнитный замок был неисправен. Родители не смогли открыть дверь самостоятельно. Трехлетний ребенок очень сильно испугался и плакал. На помощь вызвали спасателей.

- Сотрудники геленджикского отряда «Кубань-СПАС» выехали на место происшествия. При помощи слесарного инструмента они аккуратно разобрали замок и открыли дверь, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Во время спасательной операции девочка успокоилась, включила свет в гардеробной, листала книгу и ждала, когда ее освободят.

Напомним, в Лабинске из запертого дома вызволили двухлетнего ребенка. Во время спасательной операции мальчик спокойно смотрел мультики.