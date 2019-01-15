2019-01-15T09:57:56+03:00
Общество

Кубанским рыбакам запретили ловить щуку

Нарушителей ждет крупный штраф
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба РосрыболовстваФото: пресс-служба Росрыболовства
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С сегодняшнего дня на Кубани запрещено ловить щуку в водоемах Азово-Черноморского бассейна. Это связано с нерестом рыбы, который продлится до конца зимнего периода.

- с 1 февраля по 1 мая запрет на промысел любой рыбы будет действовать в Ахтарском, Бейсугском и Ейском лиманах, а с 1 марта и до 1 июня — в Азовских лиманах, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Росрыболовства.

Специалисты ведомства напомнили, что в марте вступит в силу запрет на ловлю судака в кубанских реках. Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 300 тыс рублей.

Помимо прочего, в Краснодарском крае действует запрет на отстрел кабанов, куниц, лис и зайцев.

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