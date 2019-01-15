Сильные дожди ожидаются в Геленджике

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-15T10:06:34+03:00

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- В ночь с 15 на 16 января ожидаются сильные осадки. В связи с этим возможен подъем уровня воды в реках, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Граждан просят быть осторожным. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по этим номерам (звонок бесплатный):

- 01- единый телефон спасения;

- 101- с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;

- 112- экстренные оперативные службы.

Напомним, в Краснодаре вчера, 14 января, из-за обильных осадков на улицы города для откачки воды были привлечены 10 единиц спецтехники. Всего же в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило около 20 заявок.