В Сочи из-за ухудшения погоды закрыли большинство лыжных трасс

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-15T11:31:53+03:00

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- Вчера, 14 января из-за сильного снега и штормового предупреждения закрыли для катания большинство лыжных трасс, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

На курорте «Газпром» для катания на склоне «Альпика» открыты трассы с 1918 метров до 1100 метров. В «Горки Город» цирки в районе вершины Аибги и Черная пирамида не работают, на утро открыта вторая очередь и часть восточного сектора, вечернего катания не будет. На курорте «Роза Хутор» не работает для катания зона выше 1800 метров, только с 1350 метров. Позже откроется подсадка 1600 метров, будет вечернее катание.

В предгорных и горных зонах из-за циклона объявлено экстренное предупреждение. 15 января на высотах от 1500 метров сохраняется возможность схода лавин. Снег в горах продолжает идти, видимость выше 1500 метров плохая. Ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На горонолыжном курорте для туристов работают больше 100 трасс, и действует система единого ски-пасса . Инфраструктура курортов полностью справляется с наплывом отдыхающих. За безопасность туристов отвечают полицейские, казаки, народные дружинники и сотрудники МЧС. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.