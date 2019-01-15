Кубанская служба занятости подвела итоги работы за 2018 год

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-15T10:23:48+03:00

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В 2018 году в службу занятости населения Краснодарского края обратились более 165 тысяч человек. В результате, смогли трудоустроится около 120 тысяч кубанцев. Стоит отметить, что специалисты службы занятости оказывают всестороннюю помощь соискателям , предлагают временную работу и прохождение профессионального переобучения.

- В 2018 году на территории края провели почти 1000 ярмарок вакансий. Организовывался выезд мобильных центров занятости в удаленные муниципалитеты Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве труда и социального развития.

Сейчас в банке вакансий насчитывается свыше 48-тысяч предложений о работе. Наибольшей востребованностью пользуются специалисты сферы строительства и здравоохранения.