2019-01-15T10:36:29+03:00
Происшествия

В Сочи пограничники нашли в «Ниве» тайник с сигаретами

В нем находилось 50 блоков табачной продукции
Александра ПОДУШКО
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В Сочи пограничники нашли в «Ниве» тайник с сигаретамиВ Сочи пограничники нашли в «Ниве» тайник с сигаретамиФото: Олег УКЛАДОВ
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На российско-абхазской границе пресекли попытку незаконного провоза сигарет.

Правоохранители осмотрели автомобиль, который прибыл на въезд в Россию из сопредельной республики. В салоне машины под задним сиденьем пограничники обнаружили тайник, в котором было 50 блоков безакцизных сигарет российского производства.

Автомобиль вывели из транспортного потока и еще раз досмотрели с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Исследование показало, что под обшивкой правой двери сокрыто еще несколько блоков табачных изделий. Больше ничего запрещенного в машине не нашли.

- 520 пачек сигарет изъяли. Их отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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