Уроженца Краснодара обвиняют в причастности к ИГ*

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-15T10:49:22+03:00

По словам Дениса Хисамова, он дал признательные показания под пытками

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Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении 35-летнего отставного офицера Дениса Хисамова. Его обвиняют в прохождении обучения в лагере боевиков и участие в деятельности террористической организации, запрещенной на территории России.

- Хисамов в 2010 году был завербован участниками ИГ, затем сменил имя и уехал воевать в Сирию. Его задержали в Турции в 2017 году, после чего экстрадировали в Россию, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» представители следствия.

На прошедшем судебном заседании Хисамов заявил, что дал признательные показания под пытками.

Как ранее писал сайт kuban.kp.ru, что в Душанбе был арестован 34-летний гражданин России Денис Хисамов.

*организация, запрещенная на территории России