Уроженца Краснодара обвиняют в причастности к ИГ*
Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении 35-летнего отставного офицера Дениса Хисамова. Его обвиняют в прохождении обучения в лагере боевиков и участие в деятельности террористической организации, запрещенной на территории России.
- Хисамов в 2010 году был завербован участниками ИГ, затем сменил имя и уехал воевать в Сирию. Его задержали в Турции в 2017 году, после чего экстрадировали в Россию, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» представители следствия.
На прошедшем судебном заседании Хисамов заявил, что дал признательные показания под пытками.
Как ранее писал сайт kuban.kp.ru, что в Душанбе был арестован 34-летний гражданин России Денис Хисамов.
*организация, запрещенная на территории России