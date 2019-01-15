СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-15T10:49:53+03:00

В Сочи через границу парень хотел провезти травматический пистолет с боеприпасами Фото: Олег УКЛАДОВ

Разрешительных документов у молодого человека на это не было

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- В Сочи 28-летний россиянин пытался провезти через российско-абхазскую границу пистолет ИЖ-81 и 16 патронов к нему, которые находились в кобуре, прикрепленной к его поясному ремню, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Это обнаружилось на линии паспортного контроля на выезде из России. Правоохранители опросили парня и выяснили, что при нем имеется травматическое оружие, которое не было оформлено в таможенном отношении на вывоз за рубеж.

Машину вывели из общего потока и тщательно досмотрели. Других запрещённых к провозу предметов не нашли.

Травматический пистолет и патроны к нему изъяли и направил на экспертизу. Проводится разбирательство

Напомним, в Сочи пограничники нашли в «Ниве» тайник с сигаретами. В нем находилось 50 блоков табачной продукции