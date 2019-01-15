Утвердили новые границы исторического поселения Анапы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-15T11:11:40+03:00

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- Краевое управление госохраны объектов культурного наследия утвердило новые границы исторического поселения Анапы. Теперь поэтому документу будут приниматься все градостроительные решения на охранной площади 65,3 га в центральной части города, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

Это касается качества строительных материалов, их цвета, стилистических особенностей домов, озеленения.

Документ опубликовали на официальном сайте краевой администрации. Он вступил в силу. Там прописано, какие объекты культурного наследия Анапы необходимо охранять. Это, например, «Русские ворота и остатки стен крепости», «Здание с водонапорной башней» и другие. Сохранению подлежат как здания, имеющие не только историческую ценность, но и сетка кварталов и панорамные точки.