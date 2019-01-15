Кристоффер Олссон подписал контракт с «Краснодаром» до 2023 года

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-15T11:23:26+03:00

Об этом сообщили на официальном сайте «быков»

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Полузащитник Кристоффер Олссон официально подписал контракт с «Краснодаром» до лета 2023 года. Он будет выступать под 14 номером.

В начале января спортсмен перешел к «быкам» из АИка (швед. Allmänna Idrottsklubben Fotboll). Олссон провел 5 матчей за сборную Швеции. Сумма трансфера составила около 5 миллионов евро.

Фото: twitter.com/FCKrasnodar

Напомним, с 15 лет футболист выступал за различные юношеские сборные своей страны, затем защищал цвета молодежной сборной, а в январе 2017 года в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара дебютировал в главной национальной дружине Швеции.

- Черно-зеленые рады принять в свою семью нового члена и рассчитывают, что сотрудничество клуба и футболиста будет успешным и продуктивным, -говориться в заявлении «Краснодара» на официальном сайте