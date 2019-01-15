СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-15T11:47:36+03:00

В Темрюкском районе у женщины в кармане брюк обнаружили 1 грамм N-метилэфедрона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Местную жительницу могут посадить в тюрьму на 10 лет

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Правоохранители Темрюкского района оперативным путем получили информацию о том, что одна из местных жительниц хранит наркотики. При проверке сведения подтвердились.

Сотрудники полиции осмотрели дом 39-летней женщины и провели личный досмотр. В кармане ее брюк нашли пакет с порошкообразным веществом. Его изъяли и отправили на исследование, которое подтвердило, что вещество является наркотиком – производным N-метилэфедрона, общей массой более 1 грамма.

Злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции, где она пояснила, что нашла пакет с запрещенным веществом на одной из городских улиц в районе кладбища. Его она оставила себе на хранение для личного употребления.

- В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.