2019-01-15T11:57:18+03:00
Общество

На развитие культуры Тимашевского района потратили 27 млн рублей

Расходы по этому направлению в муниципалитете постоянно растут
Максим ОСОКИН
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фото: пресс-служба администрации Тимашевского районафото: пресс-служба администрации Тимашевского района
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В 2018 году на развитие культуры в Тимашевском районе направили 27 млн рублей. Финансирование этой отрасли постоянно увеличивается. Так за последние три года в районе отремонтировали 22 культурно-досуговых учреждения. Средства в размере 79 млн рублей выделялись в рамках проекта «Культура малой Родины».

- В минувшем году деньги, в частности, направили на ремонт кровли медведовского СДК «Родина», оборудование второго кинозала в кинотеатре «Заря», благоустройство городского парка культуры и отдыха, и другие проекты, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе районной администрации.

Стоит отметить, что деньги на ремонт учреждений культуры поступали и от спонсоров. Так руководство нескольких фермерских хозяйств перевело 1 млн рублей на ремонт зрительного зала ДК поселка Советского.

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