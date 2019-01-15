2019-01-15T13:28:47+03:00
Общество

В Горячем Ключе после резонансного ДТП на аллее ограничат сквозной проезд

Местные жители давно жаловались на то, что ходить по улице стало опасно, но решить проблему власти взялись только сейчас
Александра ПОДУШКО
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Участники совещания. Фото:www.gorkluch.ruУчастники совещания. Фото:www.gorkluch.ru
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В Горячем Ключе после резонансного ДТП на аллее ограничат сквозной проезд вазонами с цветами. Они не только украсят центральную улицу курорта, но сделают ее более безопасной для пешеходов. Об этом на совещании заявил глава города.

- Печально, что наши активные действия по решению данной проблемы происходят после трагической аварии. Ведь жалобы на нарушение ПДД на пешеходной аллее от местных жителей в полицию поступали постоянно, - отметил Александр Кильганкин.

Напомним, трагедия случилась поздно ночью на пересечении улиц Ленина и Спортивная в Горячем Ключе. 28-летняя женщина возвращалась с работы домой из суши-бара. Как только девушка вышла на улицу, ее встретил 29-летний супруг Анатолий. Они пошли по аллее тысячи сосен.

В какой-то момент иномарка совершила наезд на двух пешеходов, которые шли по проезжей части. Основной удар пришелся на девушку - она скончалась на месте ДТП. Молодого человека госпитализировали в реанимацию местной ЦРБ. Сейчас он по-прежнему находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивают как тяжелое. У пары осталось двое маленьких детей.

Водитель за рулем Mazda 6 ехал в сторону санатория, несмотря на то, что висел знак «Движение запрещено».

На совещании выбирали между разными вариантами перекрытия улицы, например, установка дорожных столбиков и полусфер. Но вазоны, по мнению участников совещания, оказались наиболее удобным и безопасным вариантом.

В ближайшее время их приобретут и определят конкретные места установки для них. Главное, чтобы эти ограничения движения не помешали проезду спецтранпорта в случае ЧС.

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