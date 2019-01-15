СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-15T13:28:47+03:00

Местные жители давно жаловались на то, что ходить по улице стало опасно, но решить проблему власти взялись только сейчас

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В Горячем Ключе после резонансного ДТП на аллее ограничат сквозной проезд вазонами с цветами. Они не только украсят центральную улицу курорта, но сделают ее более безопасной для пешеходов. Об этом на совещании заявил глава города.

- Печально, что наши активные действия по решению данной проблемы происходят после трагической аварии. Ведь жалобы на нарушение ПДД на пешеходной аллее от местных жителей в полицию поступали постоянно, - отметил Александр Кильганкин.

Напомним, трагедия случилась поздно ночью на пересечении улиц Ленина и Спортивная в Горячем Ключе. 28-летняя женщина возвращалась с работы домой из суши-бара. Как только девушка вышла на улицу, ее встретил 29-летний супруг Анатолий. Они пошли по аллее тысячи сосен.

В какой-то момент иномарка совершила наезд на двух пешеходов, которые шли по проезжей части. Основной удар пришелся на девушку - она скончалась на месте ДТП. Молодого человека госпитализировали в реанимацию местной ЦРБ. Сейчас он по-прежнему находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивают как тяжелое. У пары осталось двое маленьких детей.

Водитель за рулем Mazda 6 ехал в сторону санатория, несмотря на то, что висел знак «Движение запрещено».

На совещании выбирали между разными вариантами перекрытия улицы, например, установка дорожных столбиков и полусфер. Но вазоны, по мнению участников совещания, оказались наиболее удобным и безопасным вариантом.

В ближайшее время их приобретут и определят конкретные места установки для них. Главное, чтобы эти ограничения движения не помешали проезду спецтранпорта в случае ЧС.