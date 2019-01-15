2019-01-15T12:15:43+03:00
Общество

В Краснодаре ведут активную работу по озеленению

В 2018 году в городе высадили более 7,5 тыс. деревьев и 30 тыс. кустарников
Максим ОСОКИН
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В Краснодаре ежегодно планируют высаживать до 10 тысяч новых деревьев. Фото: пресс-служба городской администрацииВ Краснодаре ежегодно планируют высаживать до 10 тысяч новых деревьев. Фото: пресс-служба городской администрации
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В Краснодаре продолжат реализацию программы по озеленению. Только в 2018 году в городе высадили более 7,5 тыс. деревьев и 30 тыс. кустарников. Также улицы краевой столицы украсили свыше 600 тыс. цветов.

-Жители Краснодара активно участвуют в озеленении Краснодара, в субботниках. В городе каждый год высаживают до 10 тысяч новых деревьев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что в 2018 году в Краснодаре создали новый сквер «Крымский» в районе пересечения улиц Уральская и Симферопольская. Он появился на месте снесенных гаражей и магазинов.

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