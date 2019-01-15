На Кубани прием детей в первые классы стартует 1 февраля

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-15T13:31:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Прием заявлений на поступление в образовательные учреждения края начнется 1 февраля 2019 года. Определенная территория закреплена за каждой школой. В первую очередь в первый класс пойдут дети из семей, которые проживают на этих местах.

Для тех, кто прописан в других районах города прием стартует только с 1 июля и продлится до тех пор, пока все свободные места в школе не закончатся, но не позже 5 сентября.

Документы, которые нужны, чтобы попасть в школу по месту жительства:

- оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или любой документ, содержащий эти сведения.

Семьи, которые не проживают на закрепленной за школой территории, должны показать свидетельство о рождении ребенка. Иностранные граждане могут предоставить документ, подтверждающий их право пребывания в России, а также бумагу, подтверждающую родство ребенка и заявителя.

- В учебных заведениях не имеют права отказывать в приеме, пока есть свободные места. В случае их нехватки, местные жители могут обратиться в управление образованием, - рассказали в пресс-службе министерства образования науки, молодежной политики Краснодарского края.