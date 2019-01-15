2019-01-15T13:31:25+03:00
Общество

На Кубани прием детей в первые классы стартует 1 февраля

Он завершится 30 июня
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани прием детей в первые классы стартует 1 февраляНа Кубани прием детей в первые классы стартует 1 февраляФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Прием заявлений на поступление в образовательные учреждения края начнется 1 февраля 2019 года. Определенная территория закреплена за каждой школой. В первую очередь в первый класс пойдут дети из семей, которые проживают на этих местах.

Для тех, кто прописан в других районах города прием стартует только с 1 июля и продлится до тех пор, пока все свободные места в школе не закончатся, но не позже 5 сентября.

Документы, которые нужны, чтобы попасть в школу по месту жительства:

- оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или любой документ, содержащий эти сведения.

Семьи, которые не проживают на закрепленной за школой территории, должны показать свидетельство о рождении ребенка. Иностранные граждане могут предоставить документ, подтверждающий их право пребывания в России, а также бумагу, подтверждающую родство ребенка и заявителя.

- В учебных заведениях не имеют права отказывать в приеме, пока есть свободные места. В случае их нехватки, местные жители могут обратиться в управление образованием, - рассказали в пресс-службе министерства образования науки, молодежной политики Краснодарского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Славянском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении
Кубанские многодетные семьи продолжат получать материальную поддержку
В Туапсе реализуют программу газификации
Краснодарцев приглашают на бесплатные экскурсии
У жительницы станицы Казанской из дома похитили продукты
На Кубани снижают госдолг
В Краснодарском крае перекрыли канал незаконной миграции иностранцев
В Сочи парашютисты совершили экстремальную посадку
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
В Краснодаре ведут активную работу по озеленению
В Горячем Ключе после резонансного ДТП на аллее ограничат сквозной проезд
На развитие культуры Тимашевского района потратили 27 млн рублей
В Темрюкском районе у женщины в кармане брюк обнаружили 1 грамм N-метилэфедрона
Кристоффер Олссон подписал контракт с «Краснодаром» до 2023 года
Утвердили новые границы исторического поселения Анапы
В Сочи через границу парень хотел провезти травматический пистолет с боеприпасами
Уроженца Краснодара обвиняют в причастности к ИГ*
В Сочи пограничники нашли в «Ниве» тайник с сигаретами
Кубанская служба занятости подвела итоги работы за 2018 год
В Сочи из-за ухудшения погоды закрыли большинство лыжных трасс
Сильные дожди ожидаются в Геленджике
Кубанским рыбакам запретили ловить щуку
В Геленджике из гардеробной комнаты спасатели вызволили 3-летнюю девочку