На Кубани прием детей в первые классы стартует 1 февраля
Прием заявлений на поступление в образовательные учреждения края начнется 1 февраля 2019 года. Определенная территория закреплена за каждой школой. В первую очередь в первый класс пойдут дети из семей, которые проживают на этих местах.
Для тех, кто прописан в других районах города прием стартует только с 1 июля и продлится до тех пор, пока все свободные места в школе не закончатся, но не позже 5 сентября.
Документы, которые нужны, чтобы попасть в школу по месту жительства:
- оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или любой документ, содержащий эти сведения.
Семьи, которые не проживают на закрепленной за школой территории, должны показать свидетельство о рождении ребенка. Иностранные граждане могут предоставить документ, подтверждающий их право пребывания в России, а также бумагу, подтверждающую родство ребенка и заявителя.
- В учебных заведениях не имеют права отказывать в приеме, пока есть свободные места. В случае их нехватки, местные жители могут обратиться в управление образованием, - рассказали в пресс-службе министерства образования науки, молодежной политики Краснодарского края.