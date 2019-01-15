2019-01-15T12:32:18+03:00
Экономика

ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России

По итогам 11 месяцев 2018 года банк стал абсолютным лидером на рынке
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ достиг рекордных показателей по рефинансированию ипотечных кредитов других банков, о чем свидетельствуют данные аналитического центра компании «Русипотека». По итогам 11 месяцев 2018 года банк стал абсолютным лидером на рынке, выдав в рамках программы более 72,8 млрд рублей. С января по ноябрь продуктом воспользовались более 37,6 тысяч заемщиков.

Объем выдачи в рамках программы по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился почти в два раза. По результатам 11 месяцев 2018 года доля рефинансирования жилищных кредитов других банков в общем объеме ипотечных продаж ВТБ составила около 13%.

«2018 год стал знаковым для рынка ипотеки, банки выдали максимальное число жилищных кредитов. ВТБ уже по итогам 11 месяцев добился рекордных показателей по новым выдачам – 578 млрд рублей. Мы существенно увеличили нашу долю в продажах на рынке, в ноябре она достигла 27,4%. Благодаря выгодным ставкам около 40 тысяч российских семей смогли сэкономить на обслуживании ипотеки, воспользовавшись нашим продуктом», – прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.

Рефинансировать в ВТБ действующий ипотечный кредит другого банка можно в случае приобретения квартиры в новостройке или на рынке готового жилья. В рамках предложения заемщики могут получить дополнительные кредитные средства на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%.

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн руб. Клиенту не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода.

Справка

ООО «РУСИПОТЕКА» - консалтинговая компания, созданная в 2006 году и специализирующаяся на предоставлении услуг в области ипотечного кредитования. Среди продуктов аналитического центра компании такие как «Обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования», «Мониторинг ипотечного рынка», «Ипотечный профиль регионов».

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