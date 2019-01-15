В Сочи парашютисты совершили экстремальную посадку

СЕГОДНЯ 12:44 2019-01-15T12:49:10+03:00

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14 января жители Сочи стали свидетелями экстремальной посадки парашютистов. Как стало известно, спортсмены выполняли учебные прыжки, однако сильные порывы ветра помешали им приземлиться в запланированном месте.

- Один из мужчин сумел приземлиться в поле в районе аэропорта, а второго едва не вынесло на проезжую часть расположенной рядом дороги, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы.

Сегодня порывы ветра на курорте могут достигать 20 м/с. Местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.

Парашютист удивил автомобилистов на дороге в Сочи.Необычный инцидент произошёл сегодня вечером, 14 января, в Адлерском районе, возле аэропорта. По предварительной информации, парашютисты выполнял...

Напомним, сегодня, 15 января, на курортах Сочи закрыли горнолыжные трассы из-за плохих погодных условий. Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин на высоте свыше 1500 метров.