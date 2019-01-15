В Краснодарском крае перекрыли канал незаконной миграции иностранцев
На Кубани пресекли противоправную деятельность местных жителей, которые организовали канал незаконной миграции иностранных граждан на территорию России.
Сотрудники краевого УФСБ обнаружили, что группа лиц создала определенную схему, предусматривающую подготовку и предоставление в управление по вопросам миграции фиктивных трудовых договоров и уведомлений о прибытии мигрантов. Так, они могли продлять срок учета по месту пребывания до 1 года.
В преступной группе у каждого участника была своя роль и определенные функции. Такая противоправная деятельность была поставлена на поток. Преимущественно на территории России продляли время своего пребывания граждане из Армении и Киргизии.
- Ленинский районный суд вынес обвиняемым приговор, они признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы от года до двух лет, - сообщили в пресс-службе краевого УФСБ.