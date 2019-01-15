В Краснодарском крае перекрыли канал незаконной миграции иностранцев

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-15T12:47:15+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани пресекли противоправную деятельность местных жителей, которые организовали канал незаконной миграции иностранных граждан на территорию России.

Сотрудники краевого УФСБ обнаружили, что группа лиц создала определенную схему, предусматривающую подготовку и предоставление в управление по вопросам миграции фиктивных трудовых договоров и уведомлений о прибытии мигрантов. Так, они могли продлять срок учета по месту пребывания до 1 года.

В преступной группе у каждого участника была своя роль и определенные функции. Такая противоправная деятельность была поставлена на поток. Преимущественно на территории России продляли время своего пребывания граждане из Армении и Киргизии.

- Ленинский районный суд вынес обвиняемым приговор, они признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы от года до двух лет, - сообщили в пресс-службе краевого УФСБ.