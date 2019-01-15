На Кубани снижают госдолг

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-15T12:57:54+03:00

В 2019 году запланировано погашение еще 10 млрд рублей

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В 2018 году госдолг Кубани сократился на 9 млрд рублей. В планах региональных властей в 2019-м снизить данный показатель еще на 10 млрд. благодаря этому к 2022 году планируется снизить долговую нагрузку на бюджет Краснодарского края до 50 %.

- Также в 2018 году власти Кубани погасили долги перед кредитными организациями почти на 40 млрд рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо прочего, в 2018-м году удалось сэкономить почти 2,5 млрд рублей из регионального бюджета. Эти средства перенаправили на дополнительное финансирование социальных программ, реализуемых на территории региона.

Стоить отметить, что дюджет Краснодарского края год из года остается социально-ориентированным. В этом году на Кубани запланировано, в частности, возведение десяти школ.